7 сентября в Белгородской области ожидаются туман и заморозки

Водителям спасатели советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

По данным белгородских синоптиков, сегодня, 7 сентября на территории региона ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный ночью слабый, днем от шести до 11-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от ноля до пяти градусов тепла, местами заморозки до минус одного градуса, днем – от 13-ти до 18-ти градусов тепла.

В Белгороде ночью от двух до четырех градусов выше ноля, днем – от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области также призывает население региона соблюдать меры безопасности на улице. Одевайтесь соответственно погоде, будьте осторожны на пешеходных переходах.

Любителям осенней рыбалки специалисты напоминают: во избежание несчастных случаев рекомендуется рыбачить, не отходя далеко от берега, сообщив родным и близким перед уходом о предполагаемом месте рыбной ловли и уточнив время возвращения с рыбалки.

Водителям советуют быть предельно внимательными в условиях ограниченной видимости, вызванной туманом. При управлении транспортными средствами не превышайте скоростной режим, избегайте резких маневров и пользуйтесь противотуманными фарами.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.