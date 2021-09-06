В Белгородской области экс-чиновника Ростехнадзора осудили за взятку стройматериалом

Перед судом в Белгородской области предстал бывший чиновник Ростехнадзора. Ему предъявили обвинение в получении крупной взятки, что интересно, стройматериалом.

По версии следствия, находясь в Губкине, мужчина передал представителю крупного промышленного предприятия свой личный счет на 230 тысяч рублей, который организация через несколько дней оплатила. Деньги пошли на приобретение кровельных материалов для дома чиновника. Благодарностью за «подарок» должно было стать общее покровительство при надзоре за промышленной безопасностью.

Преступление выявили сотрудники регионального Управления ФСБ. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, суд приговорил экс-чиновника к двум с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 460 тысяч рублей. После освобождения ему также будет запрещено в течение четырех лет занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.