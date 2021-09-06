В 2021-м году белгородские приставы взыскали свыше трех миллиардов рублей

В два раза увеличилась сумма по взысканным алиментным платежам – с 159-ти до 376-ти миллионов. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

За восемь месяцев этого года судебные приставы УФССП России по Белгородской области взыскали с должников по различным категориям исполнительных производств 3,31 миллиарда рублей. Это на 26 процентов больше, чем за аналогичный период 2020-го года.

Белгородские судебные приставы вернули физическим лицам 620,9 миллионов долгов, что больше на 37 процентов, чем годом ранее.

В результате применения мер принудительного исполнения в два раза увеличилась сумма по алиментным платежам – с 159-ти до 376-ти миллионов

«Пополнение госбюджета увеличилось на 122 миллиона и достигло отметки в 983 миллиона», - сообщает пресс-служба УФССП России по Белгородской области.