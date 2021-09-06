Под Белгородом из-за пожара из многоэтажки эвакуировали 32 человека

Выгорела комната, а также были закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области, «накануне в 12:19 поступило сообщение о пожаре в однокомнатной квартире на пятом этаже девятиэтажного жилого дома в Старом Осколе».

К месту происшествия незамедлительно были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 7, № 48 и поисково-спасательная служба МКУ «УГОЧС Старооскольского городского округа».

По лестничным маршам были эвакуированы 32 человека.

В результате выгорела комната, а также были закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. По предварительным данным, причина пожара – шалость с огнем детей. Пожар был ликвидирован в 12:45.