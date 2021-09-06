В Белгородской области прошла ежегодная выставка цветов

Традиционно в рамках мероприятия провели конкурс на лучшую выставочную экспозицию. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа.

«На центральной площади города организовали выставку-вернисаж «Театр цветов – цвет эмоций», посвященную 82-й годовщине со дня образования Губкина и 150-летию со дня рождения академика И.М. Губкина», - сообщает пресс-служба местной администрации.

В выставке цветов приняли участие жилищно-коммунальные службы, учреждения образования, культуры, предприятия разных организационно-правовых форм собственности и жители городского округа. Традиционно в рамках мероприятия провели конкурс на лучшую выставочную экспозицию.

На «Аллее здоровья и фитолечения», которая пользуется большой популярностью у губкинцев, можно было отведать душистого чая, приобрести лекарственные травяные сборы. Праздничную атмосферу дополнил концерт с участием «Серебряных голосов Белгородчины» и солистов учреждений культуры.

Отметим, что уже 10 сентября в столице Белгородской области стартует международный фестиваль «Белгород в цвету». Просветительский проект, который проведут по инициативе главы региона Вячеслава Гладкова, призван рассказать о новинках в сфере ландшафтного дизайна и удивить красотой жителей и гостей региона.

Участники - ландшафтные архитекторы, дизайнеры и победители конкурсов на лучшее оформление территорий. Всего с 10 по 12 сентября Белгород примет 142 участника из трех стран и 26-ти городов России.