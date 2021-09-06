За выходные 36 белгородцев попались на пьянстве за рулем

Из 1313-ти нарушений ПДД 36 связаны с вождением в нетрезвом виде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«За 4 – 5 сентября сотрудники госавтоинспекции выявили 1313 нарушений ПДД», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

От управления транспортными средствами отстранили 36 водителей, которые сели за руль в нетрезвом вид или отказались от прохождения медосвидетельствования, а также трех ранее лишенных права управления.

193 раза фиксировались на рушения со стороны пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте. В 121-м случае водители не представляли преимущество пешеходом.

Было выявлено 18 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.