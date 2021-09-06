Под Белгородом девушка сделала замечание дерущейся компании и сама подверглась нападению

Происшествие случилось поздним вечером 28 августа возле одной из автобусных остановок в поселке Северный Белгородского района. По предварительным данным, подвыпившая компания возвращалась на автомобиле с застолья, и в пути между двумя мужчинами произошел конфликт. Выяснение отношений четверо мужчин и женщина продолжили на улице. Проходившая мимо 24-летняя девушка увидела, как злоумышленник ударил свою подругу, и не смогла пройти мимо. Она сделала замечание незнакомцу, которым 29-летний житель Красноярска с криминальным прошлым, и пообещала вызвать полицию.

Мужчина агрессивно отреагировал на вмешательство и погнался за девушкой. Она попыталась спрятаться в подсобке находившегося неподалеку магазина, однако злоумышленник настиг ее. Он несколько раз ударил белгородку и стал грозить ей физической расправой. Девушку выручили подоспевшие на помощь сотрудники торговой точки. Прибывшие вскоре полицейские задержали подозреваемого.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того, мужчину и одного из его оппонентов привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.