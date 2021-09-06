В соцсетях опубликовали фото загоревшегося в центре Белгорода мужчины

Необычный уличный перфоманс едва не закончился трагедией. фото: телеграм-канал «Жесть Белгород»

По данным из открытых источников, вечером 4 сентября в районе гипермаркета, расположенного у парка Победы города Белгорода, произошел инцидент. Телеграм-канал «Жесть Белгород» опубликовал видео с катающимся по земле и пытающимся сбить с себя пламя мужчиной.

По словам очевидцев, причиной происшествия стала собственная неосторожность. Сообщается, что мужчина хотел устроить своеобразное «фаер-шоу», но что-то пошло не так. Он начал вращать горящие веревки, а потом набрал в рот бензина и подул на них. Необычный уличный перфоманс едва не закончился трагедией - на устроившем представление «факире» вспыхнула одежда. Очевидцы потушили огонь и вызвали скорую помощь.