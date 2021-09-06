Еще 13 жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49960 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это житель Старооскольского городского округа 1946 года рождения, жительница Губкинского городского округа 1953 года рождения и жительница Старооскольского городского округа 1957 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 144 пациента заболели, а выздоровели – 13.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49960 человек, выздоровели – 44108, умерли – 1033.

Сейчас из 1659-ти госпитализированных 26 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12666 белгородцев - на самоизоляции, 17526 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 127715 - сняты с самоизоляции.