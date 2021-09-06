Житель Воронежа погиб при столкновении с грузовиком под Белгородом

Водитель «Шкоды» погиб при столкновении с «КамАЗом». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Смертельная авария произошла в воскресенье, 5 сентября, около часа дня в районе села Муром Шебекинского городского округа. По предварительным данным, 51-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Шкода Фабиа» допустил выезд на встречную полосу, где врезался в «КамАЗ» с прицепом под управлением 54-летнего мужчины.

По информации пресс-службы УМВД России по Белгородской области, водитель иномарки погиб на месте происшествия. Кроме того, в ДТП пострадала его пассажирка – 51-летняя женщина. Ее с травмами доставили в больницу.