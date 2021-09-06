Белгородские пограничники задержали украинца с фальшивым документом

Пограничники призывают граждан быть дисциплинированными. Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям, в пункте пропуска Нехотеевка пограничники задержали гражданина Украины 1956 года рождения.

После проверки документов выяснилось, что вид на жительство в РФ фальшивый.

Нарушитель пояснил, что приобрел его еще в 2015 году в Ялте за сто тысяч рублей у неустановленного лица, не предполагая, что документ поддельный.

В результате украинца не пропустили через государственную границу и отправили на территорию Украины.

Руководство Управления призывает граждан быть дисциплинированными, соблюдать законодательство и установленный порядок в сфере государственной границы, нарушение которого ведет к ответственности как административной, так и уголовной.