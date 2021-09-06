В Белгородскую область к концу недели вернется тепло

Осень в этом году пришла строго по календарю. Фото: "КП" Архив

В этом году осень в Белгородскую область пришла строго по календарю. Знойное лето резко сменил промозглый сентябрь, заставив жителей региона достать из шкафов зонты и куртки. Однако, судя по прогнозам синоптиков Гидрометцентра России, погода еще порадует белгородцев. Начало недели будет прохладным, зато без дождей. К концу недели должно потеплеть. Столбики термометров поднимутся до отметки +22 градуса.

Прогноз погоды на ближайшие дни:

Понедельник, 06 сентября. Температура днем +14 градусов. Облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду.

Вторник, 07 сентября. Температура днем +16 градусов. Ночью +4 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный – 2 метра в секунду.

Среда, 08 сентября. Температура днем +18 градусов. Ночью +6 градусов. Облачно, без осадков. Ветер западный – 4 метра в секунду.

Четверг, 09 сентября. Температура днем +21 градус. Ночью +10 градусов. Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный – 3 метра в секунду.

Пятница, 10 сентября. Температура днем +22 градуса. Ночью +11 градусов. Облачно, без осадков. Ветер северный – 2 метра в секунду.