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Общество6 сентября 2021 9:00

Белгородские студенты-родители получили по 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Суммарно на материальную поддержку семей в этом году направили 4,5 миллиона
Алексей СЕРГУНИН
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Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Белгородским студентам при рождении детей в этом году выплатили свыше 4,5 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Единовременную материальную поддержку с начала года получили 45 семей.

Супружеским парам, в которых и муж, и жена являются студентами-очниками высших или средних специальных учебных заведений, находящихся на территории Белгородской области, оказывают финансовую помощь. При рождении ребенка они получают 100 тысяч рублей. Таким же правом могут воспользоваться одинокие студенты-родители.

Отметим, что региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

В прошлом году 84 студенческих семьи получили единовременную выплату. Общая сумма направленных средств составила свыше восьми миллионов рублей.