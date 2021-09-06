Белгородские студенты-родители получили по 100 тысяч рублей за рождение ребенка

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Белгородским студентам при рождении детей в этом году выплатили свыше 4,5 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Единовременную материальную поддержку с начала года получили 45 семей.

Супружеским парам, в которых и муж, и жена являются студентами-очниками высших или средних специальных учебных заведений, находящихся на территории Белгородской области, оказывают финансовую помощь. При рождении ребенка они получают 100 тысяч рублей. Таким же правом могут воспользоваться одинокие студенты-родители.

Отметим, что региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» реализуется в рамках нацпроекта «Демография».

В прошлом году 84 студенческих семьи получили единовременную выплату. Общая сумма направленных средств составила свыше восьми миллионов рублей.