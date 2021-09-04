Свыше 44 тысяч жителей Белгородской области вылечились от коронавируса

Сейчас из 1545-ти госпитализированных 26 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще шесть пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1943 и 1958 годов рождения и жительница Старооскольского городского округа 1963 года рождения. Все трое проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

Также среди скончавшихся - жительница Белгорода 1941 года рождения и жительница Шебекинского городского округа 1952 года рождения, проходившие лечение в Борисовской ЦРБ, а также житель Яковлевского городского округа 1947 года рождения, проходивший лечение в белгородской городской больнице №2.

За это же время 147 пациентов заболели, а выздоровели – 166.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболел 49671 человек, выздоровели – 44072, умерли – 1025.

Сейчас из 1545-ти госпитализированных 26 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12417 белгородцев - на самоизоляции, 17492 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 127090 - сняты с самоизоляции.