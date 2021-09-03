Белгородские росгвардейцы почтили память жертв терроризма

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования возложили цветы к местам захоронения офицеров. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В 17-ю годовщину трагических событий в Беслане сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Белгородской области приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Росгвардейцы возложили цветы к памятнику погибшим «Воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов» в Старом Осколе. Участники митинга выпустили в небо белые шары в память о жертвах Беслана.

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования возложили цветы к местам захоронения офицеров СОБР «Белогор» - лейтенанта милиции Геннадия Мишенина и капитана милиции Алексея Михайлова, погибших при исполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона.

Росгвардейцы посетили Курасовскую школу Ивнянского района, которую в свое время окончил Алексей Михайлов и передали в школьный музей обмундирование павшего правоохранителя.

В рамках ведомственной акции «Вместе против террора» со 2 по 9 сентября сотрудники регионального управления Росгвардии проводят уроки мужества и тематические мероприятия на территории Белгородской области.

«В этот день мы вспоминаем жертв страшных трагедий, а также сотрудников правоохранительных структур, которые погибли, спасая заложников и предотвращая террористические угрозы», - отметил заместитель начальника Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Василий Ермоленко. - Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необходимо не только бороться, но и предупреждать его возникновение».