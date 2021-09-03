МХК «Белгород» взял у липчан реванш

По сумме двух встреч белгородцы оказались сильнее - 10:9. Фото со страницы vk.com/club8075812.

Сегодня в Белгороде на «Оранжевом льду» местный одноименный клуб переиграл МХК «Липецк» - 4:2. По разу в составе хозяев отличились Замураев, Ямалов, Тютченко и Домничев.

Таким образом, наши земляки взяли реванш за поражение во вчерашней встрече – 6:7. Накануне у МХК «Белгород» точными бросками отметились Присталов, Сизов, Карпунин, Замураев, Ямалов и Филиппов.

Напомним, что перед этим белгородцы обменялись победами в Брянске с местным клубом – проиграли 3:6 и победили 6:4.