Белгородские энергетики к началу учебного года подключили к сети 4 школы и 2 детсада

фото: пресс-служба Белгородэнерго

К новому учебному году филиал «Россети Центр» – «Белгородэнерго» обеспечил запрашиваемой мощностью в объеме 814 кВт шесть образовательных учреждений региона. В числе важных новостроек – школа на 100 мест в селе Стрелецкое Белгородского района мощностью 148,3 кВт.

Для подключения образовательного учреждения к сетям энергетики построили воздушную линию 0,4 кВ и увеличили мощность силового трансформатора со 160 до 250 кВА. Мероприятия завершены в установленные договором сроки.

Дополнительной мощностью также обеспечены Вязовская и Нижнепенская средние школы в Прохоровском и Ракитянском районах. Последнюю энергетики перевели на повышенную категорию надежности, подключив к дополнительному источнику электроснабжения.

Помимо школ, за восемь месяцев филиал подключил к сетям два детских сада, введенных в строй в рамках нацпроекта «Демография», – в микрорайоне Дубрава Старооскольского городского округа и по ул. Горького в Валуйках, а также капитально отремонтированный старооскольский детский сад №15 «Дюймовочка», рассчитанный на 212 человек.