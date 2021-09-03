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Спорт3 сентября 2021 14:45

В Белгороде появится первый открытый ФОК

Комплекс возводят на улице Семена Чайкина
Алексей СЕРГУНИН
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Площадь ФОКОТа составляет 5,5 тысяч квадратных метров.

Площадь ФОКОТа составляет 5,5 тысяч квадратных метров.

Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«Осенью в Белгороде появится первый ФОКОТ (открытый ФОК)», - сообщает пресс-служба администрации города.

Комплекс возводят на улице Семена Чайкина, он готов уже на 90 процентов. Сейчас строители устанавливают оборудование, скамейки и озеленяют территорию.

Площадь ФОКОТа составляет 5,5 тысяч квадратных метров. Здесь есть футбольное поле, площадка для игры в волейбол, беговые дорожки с современным покрытием, тренажеры для занятий воркаутом.

Также в комплексе предусмотрены места для зрителей. Вход на территорию будет свободным.

На строительство объекта в рамках нацпроекта «Спорт – норма жизни» выделено более 17 миллионов рублей.