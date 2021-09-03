Маршрут пройдет по набережной реки Везелка, Соборной площади и Свято-Троицкому бульвару. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«12 сентября в Белгороде пройдет осенний полумарафон», - сообщает пресс-служба городской администрации. Участие в забеге бесплатное, призовой фонд составит полтора миллиона рублей.

Маршрут полумарафона пройдет по набережной реки Везелка, Соборной площади и Свято-Троицкому бульвару. Дистанции – 5, 10 и 21 километр. Будет специальный детский забег на один километр (для детей от 4 лет), а также старт для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для получения стартового пакета на основные дистанции участникам старше 17 лет необходимо иметь при себе удостоверение личности, медицинскую справку, а также отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, или QR-код переболевшего COVID-19.

Особое внимание будет уделено профилактике распространения коронавирусной инфекции. У персонала, волонтеров и посетителей стартового городка измерят температуру. По маршруту забега разместят санитайзеры для дезинфекции рук.

Всех участников и волонтеров организаторы обеспечат защитными масками. Каждые два часа будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей в стартовом городке.