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Спорт2 сентября 2021 16:48

Белгородские хоккеисты обменялись победами с Брянском

Хет-триком в ответной встрече отметился Ямалов
Алексей СЕРГУНИН
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Сегодня и завтра наши парни проведут два товарищеских матча с МХК «Липецк» на «Оранжевом льду». Фото со страницы vk.com/club8075812.

Сегодня и завтра наши парни проведут два товарищеских матча с МХК «Липецк» на «Оранжевом льду». Фото со страницы vk.com/club8075812.

В Брянске состоялись два товарищеских матча по хоккею между местным одноименным клубом и МКХ «Белгород».

В первой встрече хозяева добились успеха – 6:3. У гостей по шайбе забросили Евсиков, Тютченко и Платонов.

А в ответном поединке белгородцы взяли реванш – 6:4. Хет-трик оформил Ямалов, по разу отличились Мусинский, Домничев и Болдырев.

Сегодня и завтра наши парни проведут два товарищеских матча с МХК «Липецк» на «Оранжевом льду». Начало сегодняшней игры в 17:00, завтрашней – в 11:00.