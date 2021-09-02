В Белгородской области открыли обновленную школу искусств

Ежегодно в учреждении проводят более 90 выставок детского художественного творчества и концертов. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа.

«В Алексеевском городском округе открыли обновленную школу искусств», - сообщает пресс-служба местной администрации.

В учреждении дополнительного образования завершили капитальный ремонт. В школе объединили несколько небольших кабинетов – на их месте создали музей с выставочным залом для картин и поделок воспитанников. В хореографическом классе установили новые станки и зеркала, а в актовом зале – новые кресла, рояль, современное световое и звуковое оборудование для сцены.

Отметим, что сегодня в школе искусств занимаются почти тысяча учеников. Работают девять отделений: эстетическое, оркестровое, вокально-хоровое, фортепианное, фольклорное, художественное, театральное и другие.

Ежегодно в учреждении проводят более 90 выставок детского художественного творчества и концертов: это и отчетные выступления музыкальных отделений, и выездные праздники для школьников и детсадовцев городского округа.