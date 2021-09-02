Еще 141 житель Белгородской области заболел коронавирусом

Всего с начала пандемии в Белгородской области от коронавируса умерли 1014 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще четыре пациента с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1954 и 1965 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1949 года рождения и житель Губкинского городского округа 1941 года рождения. Все четверо проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 141 пациент заболел, а выздоровели – 177.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49378 человек, выздоровели – 43743, умерли – 1014.

Сейчас из 1579-ти госпитализированных 35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12725 белгородцев - на самоизоляции, 17412 - изолированы из-за контакта с заболевшими, 126453 - сняты с самоизоляции.