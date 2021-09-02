Металлоинвест вручил подарки первоклассникам

На эти цели Компания направила более 2,5 миллиона рублей.

Напомним, впервые вручение школьных ранцев первоклассникам состоялось в 2012 году по инициативе Лебединского горно-обогатительного комбината (входит в компанию «Металлоинвест»). В этом году их получили 1196 первоклассников, а за 10 лет - более 11 тысяч.

- Забота о здоровье подрастающего поколения – один из важных аспектов социальной работы Компании, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа, депутат Белгородской областной Думы. – Мы прикладываем все усилия, чтобы наши дети получали образование в современных и комфортных условиях, всесторонне развивались, были здоровыми и счастливыми.

Школьные ранцы изготовлены на отечественной фабрике по современным стандартам. Широкие плечевые ремни и анатомическая спинка позволяют оптимально распределять нагрузку на позвоночник и формировать правильную осанку, а светоотражающие элементы делают заметным ребёнка на дорогах в тёмное время суток. Кроме того, их отличительной особенностью является яркая и уникальная расцветка, продуманное внутреннее расположение отделов и карманов, наличие в комплекте пенала и сумки для сменной обуви.