В Белгородской области стремительно холодает

Местами порывы до 16-ти метров в секунду. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 2 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем местами небольшие дожди и грозы.

Ветер ночью западный, от шести до 11-ти метров в секунду, днем - северо-западный, от семи до 12-ти метров в секунду, местами порывы до 16-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от девяти до 14-ти градусов тепла, днем – от 16-ти до 21-го градусов выше ноля.

В Белгороде ночью от плюс 11-ти до плюс 13-ти градусов, днем – от 16-ти до 18-ти градусов тепла.

Главное Управление МЧС России по Белгородской области напоминает, что при приближении грозового фронта необходимо закрывать в доме окна и двери, выключать телевизор и другие электроприборы. На улице постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Так как ночью и днем ожидаются кратковременные осадки в виде дождя, водителям также следует проверить состояние стеклоочистителей и тормозной системы. Будьте крайне осторожны вблизи пешеходных переходов и образовательных учреждений.

В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.