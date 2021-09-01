В Белгородской области собутыльники обворовали доверчивую женщину

Если у вас пропала карта, незамедлительно обратитесь в банк для ее блокировки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

54-летняя жительница Шебекинского городского округа сообщила в местный отдел полиции, что с ее банковского счета украли 50 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались односельчане потерпевшей – 55-летний мужчина и 34-летняя женщина.

По предварительным данным, накануне злоумышленники были в гостях у заявительницы. Компания распивала спиртные напитки. Во время застолья хозяйка попросила одного из гостей сходить в магазин, доверив свою банковскую карту и лист с пин-кодом. После его возвращения из торговой точки застолье продолжилось, но вскоре потерпевшая уснула.

Воспользовавшись ситуацией, подозреваемые взяли ее карту и отправились в соседнее село, где сняли в банкомате деньги. После этого злоумышленники вернулись в дом потерпевшей. Положив карту на прежнее место, они удалили с телефона женщины все уведомления из банка, а похищенные деньги поделили пополам.

«Теперь в соответствии с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) им грозит до шести лет лишения свободы», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники полиции призывают граждан не доверять банковские карты посторонним, не сообщать никому пин-коды и коды, поступающие в СМС-сообщениях, а также цифры, напечатанные на обратной стороне банковской карты. Не следует также хранить вместе с банковской картой пин-код. Если у вас пропала карта, незамедлительно обратитесь в банк для ее блокировки.