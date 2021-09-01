Еще 176 белгородцев вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49237 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще пять пациентов с подтвержденным COVID-19.

Это два жителя Старооскольского городского округа 1947 и 1948 годов рождения, жительница Старооскольского городского округа 1953 года рождения, жительница Новооскольского городского округа 1952 года рождения и житель Орловской области 1934 года рождения. Все пятеро проходили лечение в Старооскольской окружной больнице.

За это же время 143 пациента заболели, а выздоровели – 176.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 49237 человек, выздоровели – 43566, умерли – 1010.

Сейчас из 1596-ти госпитализированных42 человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

12687 белгородцев - на самоизоляции, 17361 - изолирован из-за контакта с заболевшими, 126294 - сняты с самоизоляции.