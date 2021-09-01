Житель Мурманска украл в белгородском общежитии телевизор

Гостю с севера грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Алексей СЕРГУНИН

59-летний житель Шебекинского городского округа сообщил в местный отдел полиции, что из его комнаты в общежитии пропал плазменный телевизор.

По итогам оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Мурманска 1985 года рождения, приехавший в Белгородскую область на заработки.

По предварительным данным, злоумышленник заглянул в комнату общежития, чтобы попросить сигарету. Воспользовавшись тем, что хозяин уснул, оставив дверь незапертой, он забрал стоявший на тумбе телевизор, после чего вызвал такси и отвез похищенное в ломбард.

Теперь в соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) гостю с севера грозит до шести лет лишения свободы.