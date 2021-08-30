358 белгородских детей отправились на оздоровление в Краснодарский край

Для белгородцев организовали профильную смену по образовательной программе «Мы – патриоты своей Родины». Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«358 белгородских детей на оздоровление в Краснодарский край», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Наши ребята будут отдыхать в лагере «Ейск».

Дети из малообеспеченных, многодетных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также воспитанники учреждений для несовершеннолетних уже прибыли на побережье Азовского моря. Здесь они пробудут до 19 сентября.

Для белгородцев организовали профильную смену по образовательной программе «Мы – патриоты своей Родины». Она комплексная, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, обучения, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного центра. Будут учтены возрастные и индивидуальные особенности ребят. Юных белгородцев на отдыхе ждут интересные мероприятия, инновационные проекты, тематические вечера, викторины, новые формы досуга: квесты и флешмобы.

Особое внимание уделят оздоровлению детей – физической культуре, спорту, закаливанию. Запланированы спортивные праздники, дни здоровья, эстафеты, купание в море.

«Уверена, что каждый ребенок, возвращаясь домой из оздоровительного центра, поправит свое здоровье, узнает много нового о своей Родине, обретет друзей», – отметила начальник департамента социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.