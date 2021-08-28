В честь павших дали троекратный оружейный залп. Фото пресс-службы администрации Белгородского района.

«В Белгородской области перезахоронили останки погибших в годы ВОВ советских солдат», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Церемонию провели в селе Петропавловка.

Присутствовавшие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле, рядом с которой будут покоиться безымянные герои. В честь павших дали троекратный оружейный залп.

«Спустя десятки лет после войны мы продолжаем хоронить погибших солдат, - обратился к собравшимся глава администрации Белгородского района Владимир Перцев. - Мы не представляем, сколько бед и горя пришлось пережить им. Сегодня наша задача – сохранить историю Великой Отечественной войны, память героев, отдавших жизнь за Победу, чтобы наши дети никогда не забывали о том, какую цену заплатил советский народ. Низкий поклон поисковому клубу за то, что вы ищите и находите павших бойцов».

Историко-поисковый клуб «Огненная дуга» на протяжении двух лет занимался поисками погибших советских солдат на территории Белгородского района. За это время поисковики отыскали 106 павших воинов, которых сегодня с почестями захоронили в братской могиле.