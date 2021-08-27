На реализацию проекта выделили около двух миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В Белгородской области открылся еще один игровой городок», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Развлекательные площадки обустроили в Ровеньском детском саду № 1.

На реализацию проекта выделили около двух миллионов рублей из муниципального и регионального бюджетов. На эти деньги спилили старые деревья, обустроили полы в теневых навесах, установили новое игровое оборудование на каждой из девяти игровых площадок.

Получился целый игровой городок, включивший в себя малые архитектурные формы: горки, качалки для самых маленьких, карусели, песочницы, столики с лавочками, игровые домики.

Спортивную площадку пополнили двумя новыми спорткомплексами, а территорию украсили элементами декора: цветочницей в виде бабочки, входными арками, садовыми фигурами.