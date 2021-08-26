27 августа в Белгородской области ожидаются дожди с грозами

Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По данным белгородских синоптиков, завтра, 27 августа на территории области ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью и днем кратковременные дожди. Местами грозы.

Ветер восточный, ночью – от трех до восьми метров в секунду, днем – от восьми до 13-ти метров в секунду.

Температура воздуха ночью от 12-ти до 17-ти градусов выше ноля, днем – от 22-х до 27-ми градусов тепла.

В Белгороде ночью от плюс 15-ти до плюс 17-ти градусов, днем – от 24-х до 26-ти градусов выше ноля.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает белгородцев придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Постарайтесь держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев.

Осадки в виде дождя могут осложнить дорожную ситуацию. Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам: «101» или «112». Телефон доверия Главного управления – 8(4722) 39-99-99.