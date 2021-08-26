Реконструкция позволит улучшить пропускную способность перекрестков и повысить безопасность участников дорожного движения. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде завершают реконструкцию двух перекрестков», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Строители продлили и расширили правоповоротные полосы на пересечении проспекта Ватутина с улицами Костюкова и Королева. Добавили пешеходные островки и изменили их конфигурацию.

Перекрестки оборудовали новой системой современных светофоров. В течение месяца ее работу скорректируют и синхронизируют с комплексом светофоров 5 Августа - Ватутина - Губкина.

Также обновили асфальтовое покрытие, на которое после завершения всех работ нанесут дорожную разметку. Сейчас восстанавливают тротуарную плитку.

Реконструкция позволит улучшить пропускную способность перекрестков и повысить безопасность участников дорожного движения.