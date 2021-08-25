В Белгородской области автобус спровоцировал ДТП с двумя машинами

56-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения. Фото: Борис КОКУРИН

По предварительным данным, вчера в Старом Осколе в 18 часов 10 минут 52-летний водитель автобуса «222708», двигаясь в районе д. 22 по ул. Ленина не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигавшейся машины «Мерседес Бенц» под управлением 53-летнего водителя и совершил с ним столкновение.

В результате автомобиль «Мерседес Бенц» въехал в «Ладу Приору» под управлением 38-летнего водителя.

«В ДТП 56-летняя пассажирка автобуса получила телесные повреждения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.