Под Белгородом из-за разлива пяти кубометров полигликоля пострадал мужчина

В здании сработала система охлаждения, из-за чего произошел выброс большого количества пара. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Белгородской области, сегодня в 12 часов 30 минут в единую дежурно-диспетчерскую службу Шебекинского городского округа поступило сообщение о том, что в городе Шебекино на улице Московская на территории одного из предприятий из-за нарушения технологического процесса разлилось химическое вещество – пять кубических метров полигликоля.

К месту происшествия были незамедлительно направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 12 и № 52. Позже выяснилось, что в здании сработала система охлаждения, из-за чего произошел выброс большого количества пара. Возгорания не последовало.

В результате происшествия пострадал мужчина 1975 года рождения, который был доставлен в медицинское учреждение.

Для отбора проб вещества на месте происшествия работают сотрудники Роспотребнадзора. По результатам проведенных замеров вредных веществ в воздухе не обнаружено.