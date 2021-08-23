В Белгороде задержали серийного кладбищенского вора

Опасаясь привлечь к себе внимание, подозреваемый орудовал ранним утром. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Белгороду раскрыли серию краж могильных оград с территории городского кладбища.

В хищениях подозревается 40-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления местный житель. Мужчина во всем сознался. И отметил, что лишь хотел поправить свое материальное положение.

По предварительным данным, на счету злоумышленника не менее 13-ти эпизодов хищений. Опасаясь привлечь к себе внимание, подозреваемый орудовал ранним утром. «С помощью металлического прута он демонтировал чугунные ограды в местах захоронений, затем вызывал грузовой автомобиль и вывозил на нем похищенное», - информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, в настоящее время устанавливается. Теперь в соответствии с п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.