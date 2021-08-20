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Общество20 августа 2021 11:04

В Белгородской области стартовала акция «Добрый поезд»

Медработник Краснояружской ЦРБ провели для селян личные приемы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба Администрации Краснояружского района

фото: пресс-служба Администрации Краснояружского района

В Краснояружском районе выездная бригада медиков провела для селян личные приемы. Первой точкой маршрута стало село Сергиевка.

Врачи работали на базе местного центра семейной медицины. Осмотры вели психиатр, эндокринолог, педиатр, лор, уролог и невролог. Также для желающих работал выездной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Жителей села также проконсультировали специалисты управления соцзащиты, Комплексного центра социального обслуживания, МФЦ, пенсионного фонда, Центра занятости и управления образования. А после творческие коллективы Краснояружского ЦКР порадовали селян концертом.

«Добрый поезд» в ближайшее время проедет по территории еще пяти центральных усадеб сельских поселений района.