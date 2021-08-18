Белгородской области пресекли деятельность наркопритона

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде Фото: "КП" Архив

В Старом Осколе оперативники накрыли наркопритон. Содержал его 33-летний местный житель. Мужчина нигде не работает и уже раньше 8 раз привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемого задержали.

По данным полиции, с 3 по 9 августа староосколец как минимум трижды предоставлял свою квартиру, расположенную в северо-восточной части города, наркозависимым лицам. При осмотре жилища оперативники обнаружили и изъяли приспособления для употребления запрещенных веществ.

Полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержала трех гостей. В отношении них, а также хозяина квартиры составлены административные материалы за употребление наркотических средств без назначения врача. Предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Кроме того, в отношения хозяина квартиры возбуждено уголовное дело за содержание притона. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.