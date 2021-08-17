В Белгородской области фермер заплатит штраф за слив отходов в лесопосадку

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Информация о незаконном сливе отходов с животноводческого комплекса в лесопосадку поступила в ОМВД России по Волоконовскому району. Полиция провела проверку, информация подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении сотрудника предприятия, который нарушил правила обращения с отходами, составлен административный материал по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материала Волоконовским экоохотнадзором правонарушитель должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.