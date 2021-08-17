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Общество17 августа 2021 15:50

В Белгородской области фермер заплатит штраф за слив отходов в лесопосадку

Сотрудники полиции выявили нарушителя в Волоконовском районе
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Информация о незаконном сливе отходов с животноводческого комплекса в лесопосадку поступила в ОМВД России по Волоконовскому району. Полиция провела проверку, информация подтвердилась.

Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, в отношении сотрудника предприятия, который нарушил правила обращения с отходами, составлен административный материал по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. По результатам рассмотрения материала Волоконовским экоохотнадзором правонарушитель должен выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.