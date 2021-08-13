В Белгороде первые посетители оценили удобство адаптивного пляжа

фото: сайт Губернатора и Правительства Белгородской области.

На левом берегу Северского Донца в Белгороде открыли адаптивный пляж. Здесь установлены шезлонги, навесы от солнца, кабинки для переодевания с кушеткой и рамой для подтягивания. Для купания закупили специальные коляски. Одновременно здесь смогут отдыхать 8-10 человек.

Первым новый пляж протестировал доброволец инвалид-колясочник Максим Гончаров. Он отметил, что следующие посетители могут быть уверены, что все проверено.

- Ремни держат в раздевалке. Я плаваю – это доказательство безопасности пляжа, – поделился первым впечатлением Максим.

В дальнейшем планируется, что помогать отдыхающим с ОВЗ будут волонтеры. А пока на пляже есть рабочий, который отвечает за эту территорию. При необходимости он сможет оказать посильную помощь.