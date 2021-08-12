В Белгородском районе росгвардейцы помогли эвакуировать пенсионерку из горящего дома

фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Белгородской области.

Во время патрулирования в поселке Октябрьский Белгородского района сотрудники Росгвардии заметили во дворе одного из частных домов густой дым и языки пламени. Подъехав ближе, правоохранители увидели, что горит хозпостройка, и огонь перекинулся на жилое помещение.

О происходящем росгвардейцы незамедлительно сообщили сотрудникам МЧС и вызвали бригаду скорой помощи. Вместе с очевидцами они эвакуировали из горящего дома 81-летнюю женщину.

До приезда медработников росгвардейцы оказали помощь пенсионерке. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.