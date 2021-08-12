Белгородские "заслуженные" и "народные" учителя-пенсионеры получат доплату

Более двух миллионов рублей направят из бюджета Белгородской области на выплаты "заслуженным" и "народным" учителям. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона 12 августа. Нормативные акты сейчас разрабатывают.

Ежемесячная прибавка к зарплате составляет три тысячи рублей. Деньги выделяют из региональной казны, однако при выходе учителей на пенсию эти выплаты не были предусмотрены. Глава региона Вячеслав Гладков предложил исправить ситуацию.

В 2021 году на эти цели выделят два миллиона, с 2022 года – свыше 6,8 млн рублей ежегодно. Планируется, что первые выплаты неработающие "заслуженные" и "народные" учителя-пенсионеры получат в октябре.

Всего в регионе 318 человек имеют почетные звания "Заслуженный учитель", "Народный учитель", из них 190 человек - неработающих, находящихся на пенсии и прекративших педагогическую деятельность.