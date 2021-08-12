На белгородской трассе поймали водителя, который не оплатил более 100 штрафов

Водитель, не оплативший более 100 штрафов ГИБДД, попался белгородским автоинспекторам. «Тойоту» под управлением 46-летнего мужчины остановили на 665 км ФАД «Крым». Во время проверки документов по базе данным полицейские увидели, что автовладелец должен около 150 тысяч рублей по сотне штрафов. О выявленном должнике сотрудники ГАИ сообщили судебным приставам.

Транспортное средство мужчины арестовали и поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения, не дожидаясь дополнительных санкций, оплатить имеющиеся штрафы.