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Общество12 августа 2021 14:00

На белгородской трассе поймали водителя, который не оплатил более 100 штрафов

Сумма задолженности составила около 150 тысяч рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Водитель, не оплативший более 100 штрафов ГИБДД, попался белгородским автоинспекторам. «Тойоту» под управлением 46-летнего мужчины остановили на 665 км ФАД «Крым». Во время проверки документов по базе данным полицейские увидели, что автовладелец должен около 150 тысяч рублей по сотне штрафов. О выявленном должнике сотрудники ГАИ сообщили судебным приставам.

Транспортное средство мужчины арестовали и поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения, не дожидаясь дополнительных санкций, оплатить имеющиеся штрафы.