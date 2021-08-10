Белгородец украл кошелек у таксиста

За кражу кошелька белгородцу грозит тюремный срок Фото: "КП" Архив

Водитель такси в Белгороде обратился в полицию с заявлением о пропаже кошелька. В нем находилось 8 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался житель областного центра, который пользовался услугами пострадавшего. По предварительным данным, пассажир прихватил чужой кошелек, выходя из такси. Мужчина выбросил его, забрав деньги себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.