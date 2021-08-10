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Общество10 августа 2021 12:38

Белгородец украл кошелек у таксиста

Пассажиру грозит дол пяти лет лишения свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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За кражу кошелька белгородцу грозит тюремный срок

За кражу кошелька белгородцу грозит тюремный срок

Фото: "КП" Архив

Водитель такси в Белгороде обратился в полицию с заявлением о пропаже кошелька. В нем находилось 8 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался житель областного центра, который пользовался услугами пострадавшего. По предварительным данным, пассажир прихватил чужой кошелек, выходя из такси. Мужчина выбросил его, забрав деньги себе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы.