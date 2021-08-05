В Белгородской области ИгорьМаковский оценил подготовку энергообъектов к предстоящему отопительному сезону

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

На территории Шебекинского района электрических сетей (РЭС) глава энергокомпании проверил ведение документации сотрудниками района электрических сетей, соблюдение требований производственной безопасности, состояние автомобильной и специальной техники, аварийный запас материалов и оборудования. Особое внимание было уделено условиям труда и отдыха персонала РЭС.

В ходе общения с сотрудниками РЭС генеральный Игорь Маковский подробно остановился на подготовке к следующему отопительному периоду. В Шебекинском районе Белгородской области энергетики отремонтировали более 20 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, 23 трансформаторные подстанции. В целом сотрудники филиала «Белгородэнерго» выполнили свыше 75% запланированных мероприятий по подготовке к зимнему пику нагрузок.

На Шебекинском РЭС идет активное внедрение систем удаленного мониторинга оборудования и транспорта, автоматизированного учета потребления электроэнергии, цифровой радиосвязи.

- Надежность энергоснабжения – ключевой критерий оценки нашей деятельности населением региона. Внедрение различных высокотехнологичных решений позволяет повышать качество оперативно-технологического управления объектами района электрических сетей. В результате - существенное снижение времени восстановления электроснабжения и количества технологических отключений, - отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.