В белгородских школах создадут 640 мест дополнительного образования

Будут охвачены все направления: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное и туристско-краеведческое. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

«В семи учреждениях Белгорода, Белгородского, Корочанского и Волоконовского районов, Старооскольского и Яковлевского городских округов создадут 640 мест дополнительного образования», - информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Будут охвачены все направления: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное, социально-гуманитарное и туристско-краеведческое.

Подготовительные работы уже завершают: учреждения оснащают новым современным лабораторным, цифровым, техническим и туристическим оборудованием и средствами обучения, готовят помещения.

Параллельно разрабатывают новые перспективные дополнительные общеобразовательные программы, решают вопросы кадрового обеспечения. Педагогические и управленческие работники школ, на базе которых создадут новые места, повысят квалификацию.

Скоро начнется набор детей и формирование групп. Записаться на дополнительные общеобразовательные программы можно через автоматизированную систему «Навигатор дополнительного образования Белгородской области».

Напомним, что в 2020-м и 2021-м годах в 34-х образовательных организациях региона создали 4 485 новых мест для реализации дополнительных общеобразовательных программ нового поколения.