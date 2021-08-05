В Белгородской области мужчина ударил ножом своего брата

После случившегося потерпевший вышел на улицу и обратился за помощью к матери. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По предварительным данным, в одном из населенных пунктов Губкинского городского округа во время алкогольных посиделок между двумя братьями вспыхнула ссора.

«В ходе конфликта подозреваемый - мужчина 1972 года рождения - ножом нанес родственнику удар в область груди», - сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

После случившегося потерпевший вышел на улицу и обратился за помощью к матери. Получивший ранение мужчина 1978 года рождения был доставлен в лечебное учреждение, а его брат задержан участковыми.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) старшему брату грозит до десяти лет лишения свободы.