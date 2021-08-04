17-летние белгородцы похитили два велосипеда

Похищенное подозреваемые впоследствии продали неизвестным за символическую сумму, а вырученные деньги потратили. Фото: Алексей СЕРГУНИН

28-летний житель Белгорода сообщил в местный отдел полиции №2, что у него пропали два велосипеда.

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались два 17-летних парня.

По предварительным данным, потерпевший и его приятель приехали в бар на велосипедах, которые припарковали возле заведения. Транспортные средства привлекли внимание проходивших мимо юношей. Они просто взяли их и поехали.

Сумма ущерба составила около 15 тысяч рублей. Похищенное подозреваемые впоследствии продали неизвестным за символическую сумму, а вырученные деньги потратили.

Теперь в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину) юношам грозит до пяти лет лишения свободы.