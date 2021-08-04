В Белгородской области из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек

В течение 20 минут дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6 и № 48 ликвидировали возгорание.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
«Сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме в городе Старый Оскол поступило вчера в 17 часов 59 минут», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Горел балкон в 3-комнатной квартире на третьем этаже.
Дежурный караул пожарно-спасательной части №6 по лестничным маршам эвакуировал 30 человек. В результате пожара повреждены вещи и мебель, деревянная балконная рама на площади в пять квадратных метров.
Кроме того, в комнате закопчены стены и потолок по всей площади.
По предварительным данным причиной пожара стала неосторожность при курении. В течение 20 минут дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6 и № 48 ликвидировали возгорание.