Площадь адаптивного пляжа около 100 квадратных метров. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

«В Белгороде появится пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья», - сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Зона отдыха будет располагаться на левом берегу Северского Донца.

Рабочие уже монтируют деревянный настил. На нем установят шезлонги, навесы от солнца, кабинки для переодевания с кушеткой и рамой для подтягивания. Скоро привезут коляски, благодаря которым люди с ограниченными возможностями здоровья смогут купаться.

«Это кресла с тремя широкими колесами. С их помощью родственник или волонтер сможет по песку прокатить человека и спустить в воду по грудь», - рассказал главный инженер управления Белгорблагоустройства Андрей Смирнов.

Площадь адаптивного пляжа около 100 квадратных метров. Здесь одновременно могут находиться восемь - десять человек. На оборудование выделили два миллиона рублей. Специализированную зону должны были открыть в июне, но возникли проблемы с поставщиками.

«Были перебои с поставками древесины, - пояснил Андрей Смирнов. - Для настила требуется лиственница определенного сорта. Материала не было, поэтому задержали работы».

Доставку оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала выполнит компания из Калининграда.

Если зона отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья будет пользоваться спросом, то и другие городские пляжи оснастят таким же оборудованием.