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Происшествия4 августа 2021 11:03

В Белгороде «Лада Веста» сбила велосипедиста

ДТП произошло на пересечении малого проезда Б.Хмельницкого с улицей Студенческой
Алексей СЕРГУНИН
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Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.

Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.

Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера около 21 часа 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по малому проезду Б. Хмельницкого, на пересечении с ул. Студенческой наехал на 39-летнего велосипедиста.

Пострадавший ехал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.