В Белгороде «Лада Веста» сбила велосипедиста

Велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера около 21 часа 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Веста», двигаясь по малому проезду Б. Хмельницкого, на пересечении с ул. Студенческой наехал на 39-летнего велосипедиста.

Пострадавший ехал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в лечебное учреждение.